Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно выстоит и одержит победу в войне, и над Донецким аэропортом снова будет поднят сине-желтый флаг Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что героическая оборона Донецкого аэропорта окончательно сломала планы России по захвату Украины.

Об этом президент написал в Facebook.

Читайте такжеВ Украине сегодня чтят память защитников Донецкого аэропорта

«Героическая оборона Донецкого аэропорта окончательно сломала планы России по захвату Украины. Это выглядело как чудо, когда наши люди выдерживали даже после того, как начал «сдаваться» бетон. Но никакого чуда - это отражало закономерность. Потому что украинцы доказали, что рубеж свободы народов в Европе теперь - по восточной границе нашего государства, и на запад его уже никто и никогда не отодвинет», - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что бои за Донецкий аэропорт были одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины.

«Наши отважные ребята - военные, добровольцы, волонтеры - держали оборону ДАП 242 дня. Они держались, несмотря на регулярные атаки противника и постоянные фейки во вражеских СМИ о том, что аэропорт вот-вот захватят», - добавил он.

Зеленский напомнил, что за эту стойкость, бесстрашие и несокрушимость защитников Донецкого аэропорта назвали «киборгами», но они были только людьми, которые показали всем, как это - держать оборону даже в меньшинстве, «вгрызаться» в бетон, но не отступать.

«Не отдавать врагу без боя ни одного сантиметра своей территории. Не потому, что она имеет какое-то стратегическое значение, а потому, что это - твоя земля, твой дом, который нужно защищать. Помним наших героев, живых и погибших, и благодарим за их подвиг – за символом того, что мы обязательно выстоим и одержим победу. И над Донецким аэропортом снова будет поднят сине-желтый флаг Украины», - заявил президент.

Он выразил благодарность каждому украинскому защитнику.

«Вечная память тем, кто отдал жизнь за свободу Украины», - резюмировал глава государства.

Справка УНИАН. Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года после того, как терминал аэропорта захватили боевики "ДНР".

Оборона аэропорта длилась 242 дня. Украинских силовиков тогда прозвали "киборгами" за героическое противостояние врагам и несокрушимость. За это время погибли 200 бойцов и около 500 получили ранения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров