Несмотря на активные штурмы со стороны "вагнеровцев", по состоянию на 22 апреля город не окружен.

Оккупанты продолжают безуспешные попытки взять под контроль украинский город Бахмут (Донецкая область). Однако пока что наступательные действия врага заканчиваются неудачными штурмами.

Об этом говорят аналитики американского Института изучения войны (ISW), показывая оперативную обстановку на Бахмутском направлении 22 апреля.

Там ссылаются на геолокационные кадры, опубликованные 21 апреля, которые свидетельствуют о том, что оккупанты смогли продвинуться к трассе O0506 к северо-западу от Хромового (город находится к западу от Бахмута). Российские "военкоры" говорят, что наемники ЧВК "Вагнер" пытаются штурмовать дороги в этом районе, чтобы оцепить город. Однако по состоянию на 22 апреля успеха в этом не достигли.

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Ранее российские блогеры утверждали, что ВСУ полагаются на полевые дороги, в том числе, проходящие через село Ивановское, для обеспечения своей группировки снабжением. При этом сообщалось, что из-за мокрого грунта ВСУ, возможно, уже некоторое время не используют для этого трассу O0506. Однако некоторые российские "военкоры" утверждают, что ВСУ могут использовать гусеничную технику.

Также в ISW пока что не могут подтвердить, что десанту "вагнеровцев" удалось захватить три квартала на западе города, как об этом ранее сообщили в Минобороны РФ. Некоторые российские блогеры также говорили, что силам РФ удалось продвинуться в южном и центральном Бахмуте, а также ближе к школе олимпийского резерва (запад города).

ВСУ ведут ожесточенные бои за "трассу жизни" в Бахмуте

Напомним, что 22 апреля военно-политический обозреватель Александр Коваленко указал, что самые ожесточенные бои на Бахмутском направлении идут за контроль над трассой 0504, которая также известна, как "трасса жизни", поскольку является важным путем снабжения для ВСУ.

При этом Коваленко указал на сложности, с которыми столкнулась украинская армия из-за дождливой погоды. Он подтвердил, что по полевым дорога сейчас может проехать лишь гусеничная техника и констатировал, что плохая погода, к сожалению, не помогает нашим войскам вести оборону Бахмута. Однако, с аналогичными трудностями сталкивается и враг.

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