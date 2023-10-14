Авдеевское направление остается самым горячим и в эти сутки, ВСУ отбили 15 атак врага в районе Авдеевки, Тоненького и Первомайского.

Авдеевское направление остается самым горячим и в эти сутки – силы обороны здесь отбили 15 атак врага.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ. Как сообщается, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 43 боевых столкновения.

"На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отбили 8 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак вблизи Тоненького и Первомайского Донецкой области", - информирует Генштаб.

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Также на Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отразили 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. На Купянском направлении украинские воины отбили 5 атак оккупантов в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Еще 5 атак наши воины отбили на Лиманском направлении - возле Макеевки Луганской области и Торского Донецкой области.

На Бахмутском и Шахтерском направлениях россияне сегодня не шли в атаку, наносили авиационные удары, били из артиллерии и минометов по позициям украинских войск и населенных пунктах.

На Запорожском направлении противник 5 раз пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области, успеха не имел.

В то же время, силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Ситуация на Авдеевском направлении

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Авдеевском и нескольких других направлениях российские оккупанты совершали попытки атак и штурмов - произошло около 100 боевых столкновений с врагом. 14 октября 2023 года стало известно про самые свежие неудачи россиян на фронте.

По данным Генштаба, на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако безуспешно. Наши защитники отбили за прошедшие сутки около 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

Ситуация возле Авдеевки обострилась 10 октября. Тогда россияне предприняли попытку масштабного наступления, применив много техники и военных. Однако украинские защитники удержали занятые ранее позиции. Атаки россиян продолжаются до сих пор, они пытаются окружить город.

Помимо многочисленных атак, россияне использовали запрещенное оружие. Враг прицельно атакует украинские позиции запрещенными фосфорными снарядами.

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