Военный Фирсов считает, что расслабляться нельзя, потому что у врага цель - захватить город.

Российские оккупанты под Авдеевкой разбиты, но они не остановятся, несмотря на большие потери, а будут пытаться захватить город. Об этом сказал боец 109 батальона ВСУ, который ранее был народным депутатом 7 и 8 созывов, Егор Фирсов.

Говоря о стратегии российских оккупантов под Авдеевкой, Фирсов отметил, что она не изменилась с начала войны. "Большое скопление пехоты. Если под Бахмутом "вагнеровцы" передвигались по 6-10 орков в группе, то эти передвигались по 40. это, конечно, была "конфетка" для нашей артиллерии – мы туда насыпали и их уничтожали", - отметил он. При этом добавил, что аналогичная ситуация наблюдалась с передвижением вражеской техники - переезжали по 10 единиц в колонне или даже по 18.

Фирсов подчеркнул, что все бригады, которые стоят под Авдеевкой и недалеко от города делали "все возможное и невозможное, чтобы разбить врага". По его словам, четыре дня назад был один из "крупнейших прессингов за всю историю битвы за Авдеевку".

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"Основной акцент у врага был на авиацию-огромное количество Фабов и Кабов они сбросили на Авдеевку. Враг разбит", - отметил он. По его словам, сейчас переполнены морги и больницы в Донецке.

При этом подчеркнул, что расслабляться рано, потому что враг снова будет пытаться взять Авдеевку. "Она для них является стратегической целью. Именно из Авдеевки у нас полный огневой контроль Донецка, именно Авдеевка является так называемыми воротами для нашей атаки на Донецк. Поэтому враг не успокоится", - сказал Фирсов.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона рассказал о ситуации в городе. Он отметил, что российские оккупанты "стирают город с лица земли". По его словам, если ночь была относительно спокойная, то оккупанты уже утром "начали гатить". "На 12 часов было уже около 15 массированных обстрелов по территории общины, было четыре авиаракетных удара утром. Пока информации о погибших и раненых нет", - сказал Барабаш.

Он рассказал, что проводить спасательные работы невозможно. По его словам, позавчера хотели начать работы по разбору завалов дома, где могут быть тела двух человек. "Но как только собрались около 10 работников из коммунальной службы, то уже через 15 минут пролетел над ними беспилотник и начался обстрел в тот квадрат. Поэтому спасательные работы приостановили", - рассказал глава Авдеевской МВА . По его словам, на утро в городе остается 1620 человек. При этом добавил, что люди не очень хотят выезжать – за неделю вывезено 13 человек. Определенная активизация людей на эвакуацию происходит после серьезных "прилетов" и разрушений и когда есть многочисленные жертвы.

Провал россиян под Авдеевкой

Как сообщал УНИАН, аналитики американского "Институт изучения войны" (ISW)считают, что российский наступление на Авдеевку потерпело полный провал несмотря на попытки россиян заявлять о своих успехах.

В ISW констатировали, что российские силы смогли немного продвинуться вперед к югу от Красногоровки и к юго-востоку от Первомайского, принадлежащих к Авдеевскому направлению. Россияне также заявили о захвате Авдеевского коксохимического завода, но ISW не нашло никаких доказательств этого.

При этом аналитики констатируют, что российские наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области 13 октября потерпели неудачу вокруг города.

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