Авдеевский коксохимический завод полностью находится под контролем украинских войск. Об этом заявил офицер ВСУ, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.
Как он отметил в комментарии "Украинскому радио", оккупанты пытались подвести под коксохим танки, однако там сработали бойцы ССО, и техника противника осталась в поле.
"То есть за счет большого количества противотанковых средств и все же артиллерии, которая у нас есть, враг действительно теряет очень много техники. За счет того, что у украинцев это есть, россияне не могут использовать свою технику на всю мощность. То есть, по большому счету, она превратилась в большие мишени. В отношении пехоты у оккупантов были огромные потери с применением подразделений "Шторм-Z", их действительно не щадили. Но они также сейчас находятся в полуразрушенном состоянии. То есть не надо думать, что "Шторм-Z" – это какая-то армия. Это 5-6 стрелковых батальонов. Они без постоянного пополнения не могут терять такое большое количество, которое теряли во время боев за Авдеевский укрепрайон, когда до 70 человек погибало в битве при захвате просто опорного пункта", – подчеркнул он.
Офицер ВСУ отметил, что к Авдеевскому коксохиму россияне не могут подступиться уже третью неделю.
"Да, они перешли через "железку", они закрепились в посадке, но на этом все закончилось. Во-первых, в коксохиме две недели назад все же назначили коменданта из 110-й бригады. Это очень важно, потому что в начале обороны там были несколько подразделений. При таких условиях координация отсутствует. Потому что для того, чтобы у тебя была одна координация, нужна по крайней мере одна волна взаимодействия по рации. Рации должны быть перепрошиты под одну волну, а у каждой бригады своя прошивка. Поэтому назначить ответственного – это уже полдела", – пояснил Мельник.
После назначения ответственного лица, улучшилось взаимодействие между различными подразделениями. Офицер утверждает, что коксохим превратился "в отдельный укрепрайон". Это стало возможным в частности за счет привлечения ССО и подразделений, которые имеют в своем составе большое количество противотанковых средств и артиллерии.
"То есть там сконцентрировано внимание нескольких подразделений, и поэтому россияне там не имеют количественного преимущества. Им надо сконцентрировать на том направлении около трех тысяч пехотинцев, чтобы они просто подошли к тому забору. Для россиян это тоже довольно сложная ситуация. Опять же, есть вариант, как они еще могут попытаться подойти – это просто подавить нашу переднюю линию, артиллерию. Но для этого наши артиллеристы ведут активную, успешную контрбатарейную борьбу с применением иногда "хаймарсов". То есть, когда мы не дотягиваемся, не хватает средств, то уже средства старшего командира, то есть главнокомандующего, вмешиваются и восстанавливают паритет", – резюмировал Мельник.
Бои за Авдеевку: последние новости
Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявил, что в районе города сейчас очень горячо. Враг пытается прорваться в промзону. По его словам, россияне задействуют для штурмов очень много техники и личного состава.
В британской разведке говорят, что россияне понесут значительные потери, если решат штурмовать Авдеевский коксохимический завод. Отмечается, что этот объект обеспечивает Украину локализованным оборонительным преимуществом.