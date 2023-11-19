После определенных изменений коксохим превратился "в отдельный укрепрайон", подчеркнул военный.

Авдеевский коксохимический завод полностью находится под контролем украинских войск. Об этом заявил офицер ВСУ, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

Как он отметил в комментарии "Украинскому радио", оккупанты пытались подвести под коксохим танки, однако там сработали бойцы ССО, и техника противника осталась в поле.

"То есть за счет большого количества противотанковых средств и все же артиллерии, которая у нас есть, враг действительно теряет очень много техники. За счет того, что у украинцев это есть, россияне не могут использовать свою технику на всю мощность. То есть, по большому счету, она превратилась в большие мишени. В отношении пехоты у оккупантов были огромные потери с применением подразделений "Шторм-Z", их действительно не щадили. Но они также сейчас находятся в полуразрушенном состоянии. То есть не надо думать, что "Шторм-Z" – это какая-то армия. Это 5-6 стрелковых батальонов. Они без постоянного пополнения не могут терять такое большое количество, которое теряли во время боев за Авдеевский укрепрайон, когда до 70 человек погибало в битве при захвате просто опорного пункта", – подчеркнул он.

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Офицер ВСУ отметил, что к Авдеевскому коксохиму россияне не могут подступиться уже третью неделю.

"Да, они перешли через "железку", они закрепились в посадке, но на этом все закончилось. Во-первых, в коксохиме две недели назад все же назначили коменданта из 110-й бригады. Это очень важно, потому что в начале обороны там были несколько подразделений. При таких условиях координация отсутствует. Потому что для того, чтобы у тебя была одна координация, нужна по крайней мере одна волна взаимодействия по рации. Рации должны быть перепрошиты под одну волну, а у каждой бригады своя прошивка. Поэтому назначить ответственного – это уже полдела", – пояснил Мельник.

После назначения ответственного лица, улучшилось взаимодействие между различными подразделениями. Офицер утверждает, что коксохим превратился "в отдельный укрепрайон". Это стало возможным в частности за счет привлечения ССО и подразделений, которые имеют в своем составе большое количество противотанковых средств и артиллерии.

"То есть там сконцентрировано внимание нескольких подразделений, и поэтому россияне там не имеют количественного преимущества. Им надо сконцентрировать на том направлении около трех тысяч пехотинцев, чтобы они просто подошли к тому забору. Для россиян это тоже довольно сложная ситуация. Опять же, есть вариант, как они еще могут попытаться подойти – это просто подавить нашу переднюю линию, артиллерию. Но для этого наши артиллеристы ведут активную, успешную контрбатарейную борьбу с применением иногда "хаймарсов". То есть, когда мы не дотягиваемся, не хватает средств, то уже средства старшего командира, то есть главнокомандующего, вмешиваются и восстанавливают паритет", – резюмировал Мельник.

Бои за Авдеевку: последние новости

Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявил, что в районе города сейчас очень горячо. Враг пытается прорваться в промзону. По его словам, россияне задействуют для штурмов очень много техники и личного состава.

В британской разведке говорят, что россияне понесут значительные потери, если решат штурмовать Авдеевский коксохимический завод. Отмечается, что этот объект обеспечивает Украину локализованным оборонительным преимуществом.

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