На Южнобугском направлении противник обстреливал позиции ВСУ из артиллерии.

ВСУ сосредотачивают основные усилия на том, чтобы не допустить продвижения врага в направлениях на Кривой Рог, Запорожье и Николаев.

Украинские защитники к тому же продолжают удерживать определенные участки морского побережья, сообщили в Генштабе 26 марта.

"Основные усилия Сил обороны сосредоточено на недопущении продвижения противника в направлении на Кривой Рог, Запорожье и обороне города Николаев, содержании определенных участков морского побережья; охране и обороне объектов критической инфраструктуры; освобождении временно оккупированных территорий", – идет речь в сообщении.

Враг тем временем в дальнейшем пытается прорваться к Николаеву. На Южнобугском направлении противник обстреливал позиции ВСУ из артиллерии.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты больше не контролируют украинский город Херсон. Именно его захватчикам удалось взять первым с момента полномасштабного вторжения 24 февраля. По словам высокопоставленного чиновника Пентагона, российские войска больше не имеют полного контроля над Херсоном. Украинские бойцы ведут ожесточенные бои в городе.

Вас также могут заинтересовать новости: