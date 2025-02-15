Оккупанты активно саботируют боевые действия на Покровском направлении.

Российские военные намеренно выводят из строя свою технику на Покровском направлении.

Об этом сообщили представители партизанского движения "АТЕШ". По их словам, эту информацию передали их агенты в составе военнослужащих ВС РФ.

Отмечается, что оккупанты активно саботируют боевые действия на Покровском направлении. Каждый жень фиксируются случаи выхода из строя бронетехники, повреждения артиллерии и умышленной порчи вооружения.

Видео дня

Партизаны рассказали, что за последние полтора месяца как минимум 12 единиц российской техники вышли из строя в результате саботажа. В частности, 5 боевых машин пехоты и 2 танка Т-72 были повреждены еще до выхода на боевые позиции. Также 4 грузовика и 1 БТР стали непригодными после поломок двигателей и трансмиссий.

Особенно активно саботаж проявляется среди военнослужащих 37-й ОМСБр и 5-й ОТБр, которые уже неоднократно отказывались выполнять приказы и намеренно выводили технику из строя, подчеркнули в "АТЕШ".

Партизаны заявили, что в некоторых актах саботажа сыграли роль и их агенты. По их словам, они получают детальные инструкции.

Ситуация на Покровском направлении - что известно

Ранее военный обозреватель Денис Попович рассказал, что Россия вынуждена вводить резервы на Покровском направлении. Он отметил, что Силы обороны Украины контратакуют.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что ситуация на Покровском направлении улучшилась. На одном из самых горячих направлений наблюдаются положительные изменения.

Вас также могут заинтересовать новости: