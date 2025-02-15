Российские военные намеренно выводят из строя свою технику на Покровском направлении.
Об этом сообщили представители партизанского движения "АТЕШ". По их словам, эту информацию передали их агенты в составе военнослужащих ВС РФ.
Отмечается, что оккупанты активно саботируют боевые действия на Покровском направлении. Каждый жень фиксируются случаи выхода из строя бронетехники, повреждения артиллерии и умышленной порчи вооружения.
Партизаны рассказали, что за последние полтора месяца как минимум 12 единиц российской техники вышли из строя в результате саботажа. В частности, 5 боевых машин пехоты и 2 танка Т-72 были повреждены еще до выхода на боевые позиции. Также 4 грузовика и 1 БТР стали непригодными после поломок двигателей и трансмиссий.
Особенно активно саботаж проявляется среди военнослужащих 37-й ОМСБр и 5-й ОТБр, которые уже неоднократно отказывались выполнять приказы и намеренно выводили технику из строя, подчеркнули в "АТЕШ".
Партизаны заявили, что в некоторых актах саботажа сыграли роль и их агенты. По их словам, они получают детальные инструкции.
Ситуация на Покровском направлении - что известно
Ранее военный обозреватель Денис Попович рассказал, что Россия вынуждена вводить резервы на Покровском направлении. Он отметил, что Силы обороны Украины контратакуют.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что ситуация на Покровском направлении улучшилась. На одном из самых горячих направлений наблюдаются положительные изменения.