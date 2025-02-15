Силы обороны контратакуют, отметил эксперт.

Российские войска останавливаются или уже остановились на Покровском направлении фронта в Украине. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV, комментируя информация о том, что ситуация вокруг города Покровск улучшилась для ВСУ.

"Мы видим наши контратакующие действия возле Песчаного, Даченского, в частности. Сейчас покровский участок фронта, который буквально месяц назад был самым напряженным, там было больше всего боевых столкновений… можно констатировать, что враг останавливается или уже остановился", - заявил эксперт.

При этом он добавил, что такого замедления нет на правом фланге - там россияне все еще пытаются атаковать и идти вперед, в частности, в районе Воздвиженки.

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По мнению Поповича, а вот контратаки ВСУ с левого фланга свидетельствуют о том, что наступательные возможности войск РФ исчерпаны.

"Почему это произошло? Это сопротивление украинских войск Сил обороны. Прежде всего, это потери, которые нам удается наносить врагу, которые обусловили то, что они прекратили свои наступательные действия. Сейчас они вынуждены перегруппировываться, вводить резервы для того, чтобы попытаться возобновить эти наступательные действия в обход Покровска".

Наступление на Покровск - что сообщелось

Напомним, 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины теперь более уверены на Покровском направлении, чем раньше.

Вместе с тем, военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что на фронте в Украине наблюдается чрезмерная активизация российских войск. И, судя по всему, поставленной задачей для россиян является скорейшее закрытие Кураховского выступа "любой ценой" и сосредоточение основных усилий на городе Покровск.

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