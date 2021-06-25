Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

От начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в вечерней сводке.

В районе Водяного, что на Приазовье, враг дважды совершил обстрел позиций Объединенных сил из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В сторону Гранитного российско-оккупационные войска осуществили обстрелы из минометов 120-го калибра.

В районе населенных пунктов Екатериновка и Авдеевка зафиксированы полеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ.

«Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь», - отметили в штабе.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК уведомила представителей СММ ОБСЕ.

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Автор: Тамара Отовская