Потерь в рядах ВСУ нет.

За прошедшие сутки на Донбассе боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС.

В частности, враг вел огонь в районе населенных пунктов Новоселовка, Катериновка, Новотошковское, Луганское, Пески, Старогнатовка, Причепиловка, Троицкое. Подробнее об обстреле Катериновки штаб ООС сообщал накануне. Террористы при обстрелах в воскресенье применили минометы, гранатометы, реактивные пехотные огнеметы, стрелковое оружие.

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"Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. За минувшие сутки боевых потерь среди наших воинов нет", - говорится в сводке.

С начала текущих суток в районе ООС зафиксирован один обстрел - вблизи Причепиловки. Потерь в рядах ВСУ нет.

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Автор: Юрий Годован