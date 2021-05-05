С начала суток зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных в Facebook.
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В частности, вблизи Водяного оккупанты 4 раза открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибра, минометов 120 калибра и гранатометов различных систем.
Неподалеку от поселка Новоалександровка они вели огонь из минометов 82-го калибра, а у Новозвановки - еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Новомихайловки вооруженные формирования РФ дважды совершили обстрел из стрелкового оружия.
У населенных пунктов Майорск, Причепиловка и Гнутово вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - сообщили в штабе ООС.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации были уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
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