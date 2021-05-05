Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

С начала суток зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных в Facebook.

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В частности, вблизи Водяного оккупанты 4 раза открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибра, минометов 120 калибра и гранатометов различных систем.

Неподалеку от поселка Новоалександровка они вели огонь из минометов 82-го калибра, а у Новозвановки - еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Новомихайловки вооруженные формирования РФ дважды совершили обстрел из стрелкового оружия.

У населенных пунктов Майорск, Причепиловка и Гнутово вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - сообщили в штабе ООС.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации были уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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Автор: Татьяна Поляковская