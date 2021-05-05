В результате обстрела без электроснабжения остался корпус, где лечатся 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией.

Российско-оккупационные войска в Донецкой области обстреляли Марьинскую центральную районную больницу.

Как сообщается на Facebook-странице Марьинской городской военно-гражданской администрации, вчера ночью оккупанты обстреляли город Красногоровка, в результате чего претерпела повреждений Марьинская центральная районная больница.

"Были повреждены окна в здании первого корпуса больницы, в котором в настоящее время проходят лечение 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией. После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят расследование и выясняют обстоятельства инцидента.

Местные власти принимают необходимые меры для ликвидации последствий обстрела.

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Автор: Антонина Доломанжи