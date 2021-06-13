За минувшие сутки, 12 июня, российские боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, вблизи Водяного, враг трижды открывал огонь из автоматических гранатометов, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Авдеевки оккупанты обстреливали украинские позиции из подствольных гранатометов.
В районе населенного пункта Пески боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Возле Луганского противник обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Причепиловки враг открывал огонь из автоматических гранатометов, станковых противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Рядом с Новотошковским оккупанты вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
На севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского БПЛА Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. Дрон противника вовремя подавили средствами РЭБ.
По состоянию на 7 часов утра, 13 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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