Командующий ООС Александр Павлюк заявил, что обстрелы боевиков провокационные, чтобы заставить ВСУ отвечать.

Провокационные обстрелы Станицы Луганской продолжаются, хотя с несколько меньшей интенсивностью.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 заявил командующий ООС Александр Павлюк.

"Ситуация в зоне проведения ООС остается напряженной в течение всего дня, но она контролируемая. Обстрел Станицы Луганской был утром, последние 40 минут также был обстрел. Повреждены два гражданских дома и газопровод. Обстрелы продолжаются. Их было за день 50, из них 41 из запрещенного оружия - орудий и минометов. Мы открываем ответный огонь, когда действительно есть угроза нашим военнослужащим", - сказал Павлюк.

Также он добавил, что все способы прекратить огонь с помощью мониторинговой миссии ОБСЕ, СЦКК не имеют успеха, а других возможностей прекратить огонь нет.

Павлюк также подчеркнул, что все эти обстрелы - провокации, чтобы заставить украинскую сторону открыть огонь и "обвинить нас перед всем миром". Также он добавил, что ответный огонь на обстрелы украинские военные все же открывали.

По словам Павлюка, Байрактары к борьбе с врагом не привлекали "из-за погоды", которая не позволяет использовать беспилотники.

Также он сказал, что не замечает приближения противника к линии разграничения, а сооружение понтонного моста в Беларуси через реку Припять он назвал провокацией и игрой мышц.

Обстрел Станицы Луганской боевиками - что известно

17 февраля российские оккупационные войска обстреляли из тяжелого артиллерийского вооружения Станицу Луганскую. При этом снаряды попали в здание детского сада. В результате обстрела пострадали трое работников детский сад.

Кроме того, оккупанты начали распространять дезинформацию, обвинив украинских военных.

На это вопиющий случай отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, обстрел детского сада в Станице Луганской - это большая провокация.

Также Министр обороны США Ллойд Остин напомнил, что Украину предупреждали о том, что оккупанты могут сделать нечто подобное.

При этом уже вечером 17 февраля боевики снова били по Станице Луганской из тяжелой артиллерии. Один снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар.

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