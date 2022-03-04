Госсекретарь США сказал, что международное сообщество должно продолжать оказывать давление на РФ, пока не завершится война и будет восстановлена независимость Украины.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет, что война Российской Федерации против Украины наверное не скоро закончится, поэтому надо продолжать давить на президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"К сожалению, трагически, ужасно, это возможно не скоро завершится. И поэтому, эти усилия, которые мы прилагаем вместе, мы должны поддерживать их. Мы должны опираться на них. Мы должны переходить к сути дела", - заявил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что надо не останавливаться в усилиях, которые направлены против действий президента РФ Владимира Путина.

"Мы должны поддерживать это до того времени, пока он не остановится, пока не закончится война, - российские силы уйдут, а украинский народ восстановит свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. Мы настроены делать это", - подчеркнул Блинкен.

Ранее генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что ближайшие дни российского вторжения в Украину будут еще хуже.

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