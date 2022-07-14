Способность ВСУ перейти к контрнаступлению напрямую зависит от поставок западного вооружения, уверен экс-заместитель начальника Генштаба.

Для перехода к контрнаступлению и освобождению всей территории Украины украинским защитникам сейчас важно отбить у захватчиков Херсонскую область.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко в эфире общенационального телемарафона.

"Чтобы быть успешными в наступательных действиях на Херсонском направлении, необходимо обеспечить, по меньшей мере, успешные оборонительные действия в восточной операционной зоне, где противник сосредотачивается и пытается организовать дальнейшее наступление и захват Донецкой области", – добавил он.

Романенко уверен, что способность Украины перейти к контрнаступлению зависит от поставок современного западного вооружения:

"Это такое зерно, которое должно вырасти, и тогда даст эффект – сначала оперативного уровня, который позволил решать вопросы на Харьковском направлении и Запорожье, а впоследствии перерасти в то, что мы выполним свою оборонную операцию".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать юг Украины.

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