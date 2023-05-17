С мая прошлого года по май нынешнего Бахмут практически уничтожили.

Оккупанты практически уничтожили Бахмут за последние несколько месяцев. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании Maxar, которые публикует Skynews.

Так, на опубликованных снимках высокого разрешения хорошо видно, как изменился городской ландшафт за год – с мая 2022 по май 2023. Видны масштабные разрушения, город практически уничтожен.

"Ряды многоквартирных домов, школ, магазинов и другой инфраструктуры превратились в тлеющие руины. Части города, которые год назад были окружены деревьями и парками, теперь полностью лишены всей растительности и покрыты коричневой / красной пылью и мусором", – говорят авторы публикации.

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Битва за Бахмут – последние новости

В последние несколько месяцев именно Бахмут является самой горячей точкой на фронте. По данным Генштаба ВСУ, украинские силы освободили около 20 кв. км в пригородах Бахмута за последние две недели, но в самом Бахмуте врага продолжает продвижение.

Из-за значительного превосходства в артиллерии и благодаря применению авиации враг может продавливать украинские силы в городской черте, но это сопровождается тотальными разрушениями. По словам украинских бойцов, ни о каком прорыве украинской обороны речь не идет.

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