По словам Арестовича, передислокация российских войск на территорию Беларуси продолжается.

Нападение на Украину со стороны Беларуси стало "чуть более вероятным", но до реальных угроз "далековато".

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

По словам Арестовича, передислокация российских войск на территорию Беларуси продолжается.

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"Есть угрозы, а есть подготовка к угрозам. Подготовка идёт по-полной. Россиян там 9 тысяч, это половинка того, чем можно угрожать. Надо 20-25, или 30 тысяч человек. На Киев припёрлось около 40, но это были совсем другие военные части и чем они закончили, все мы помним", - добавил он.

По словам Арестовича, "они копят, но мы тоже копим".

Участие Беларуси в войне против Украины: детали

С первых дней полномасштабного вторжения Лукашенко дал Путину территорию страны как военный полигон. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

Сейчас российские военные используют воздушное пространство Республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

Известно, что Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

Кроме того, Беларусь поддерживает преступный режим Путина на международном дипломатическом уровне. 13 октября Беларусь не поддержала голосование за осуждение попытки незаконной аннексии украинских регионов.

Угроза со стороны Беларуси сохраняться до конца года, считают белорусские аналитики.

14 октября издание "Наша Нива" со ссылкой на свои источники сообщило, что Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей.

Как сообщал УНИАН, самопровозглашенная власти Беларуси опасаются недовольства населения в случае принятия решения об участии страны в войне с Украиной. По данным ГУР, объявление частичной мобилизации может вызвать социальный взрыв в стране.

Накануне помощник командующего Объединенных Сил ВСУ Евгений Силкин заявил, что весной угроза наступления с территории Беларуси может возрасти.

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