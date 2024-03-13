"Заплати и не иди на войну" - в Украине снова заговорили о возможности бронирования от мобилизации для военнообязанных, в зависимости от их зарплаты или суммы уплаченных налогов.

Сейчас речь идет о возможности "откупиться от войны" всем, кто официально получает, по меньшей мере, 35 тысяч гривень. Кроме того, дискуссии ведутся относительно бизнесов, которые платят повышенный военный сбор (во властных коридорах обсуждают сумму от шести до более двадцати тысяч гривень за одного забронированного работника).

Эта идея далеко не новая. Еще во времена империи Наполеона Бонапарта войско комплектовалось годными к военной службе мужчинами 20-25 лет.

Кто должен был приступить к службе определял жребий. Однако существовала практика замещения. То есть, военнообязанный мог выставить вместо себя другого рекрута и, в таком случае, не идти в армию. Этой возможностью обычно пользовалась знать, которая подкупала менее состоятельных. В конце концов как раз они и шли в армию. Но был важный нюанс - такое замещение происходило только по согласию сторон.

Современные идеи "заплати и не иди на войну", мягко говоря, не вызывали энтузиазма ни у бизнеса, ни у общества. Украинцы креатива совсем не заценили. И массовое восприятие мобилизации как "войны для бедных", вероятно, не будет способствовать пополнению рядов Вооруженных сил Украины.

В свою очередь бизнес, вероятно, и готов был согласиться платить за каждого забронированного работника. Однако, в основном, не более шести тысяч гривень. Возможно, за наиболее ценных, максимум, пятнадцать тысяч гривень. Но отнюдь не двадцать (или даже двести тысяч гривень, которые в свое время предлагала нардеп Марьяна Безуглая).

Если же идея заключалась в том, чтобы таким образом "высветить" зарплаты (в условиях, когда работников и так не хватает, это могло быть логичным со стороны государства - вывести из тени то, что там до сих пор находилось), то она, откровенно говоря, не взлетела...

Все это не означает, что "экономическое бронирование" - что-то абсолютно плохое.

Да, для того, чтобы физически выжить, государство, учитывая непонятную ситуацию с прямой бюджетной поддержкой со стороны США, нуждается в дополнительных деньгах. И ищет для этого различные рецепты, в том числе - возможность получить средства от бизнеса за бронирование работников. Да, дополнительная мобилизация, плюс закупка нужного вооружения, плюс повышение зарплат военным, о котором недавно говорил президент Украины Владимир Зеленский - это миллиарды гривень. Да, фронту жизненно нужен работающий тыл, которому нужны работники, а бронирование некоторых из них не предусмотрено действующим законодательством

Но тот факт, что сейчас идея "купить билет от армии" воспринимается обществом только как идея "войны для бедных", означает, что государству, вероятно, следует менять критерии и искать другую "мотивацию". Потому что с такими подходами к рекрутингу войну не выиграть.

Ярослав Конощук