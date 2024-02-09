Западные официальные лица и военные эксперты предупреждают, что без помощи США каскадный коллапс на фронте вполне возможен уже в этом году.

По оценкам американских чиновников, без пополнения средств ПВО Украине их хватит лишь до следующего месяца.

Как пишет The New York Times, западные военные аналитики предполагают, что 2024 год станет годом восстановления Украины, и генералу Сырскому придется выяснить, как лучше всего использовать солдат для сдерживания российского наступления, одновременно создавая новые и эффективные боевые силы.

"Однако прежде чем украинские лидеры подумают о восстановлении своих позиций, они должны сначала удержать то, что у них есть, а предотвращение наступления России осложняется критической нехваткой солдат и боеприпасов", - сказано в материале.

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Западные официальные лица и военные эксперты предупреждают, что без помощи США каскадный коллапс на фронте вполне возможен уже в этом году.

По их словам, пройдет еще как минимум пара месяцев, прежде чем отсутствие возобновления помощи окажет широкомасштабное воздействие. Но без этого, добавляют они, трудно представить, как Украина сможет сохранить свои нынешние позиции на поле боя.

К следующему месяцу Украина может с трудом проводить локальные контратаки, а к началу лета ее вооруженные силы могут столкнуться с трудностями при отражении атак России, говорят чиновники и аналитики.

Однако официальные лица также полагают, что России будет сложно быстро создать достаточный потенциал для проведения крупного наступления на востоке Украины. Вместо этого российские войска, скорее всего, будут продвигаться вперед неуклюже, разрозненно, но с высоким порогом потерь среди своих войск.

Война в Украине - ситуация на фронте

На Купянском направлении россияне пытались сегодня прорвать оборону украинских защитников в районе Синьковки и Ивановки, но безуспешно. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

На Запорожском направлении пограничники устроили "крушение" десяти российским дронам, которые массово летели на украинские позиции. Как сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, оккупанты пытались атаковать позиции украинских защитников, применив массированный удар дронами, однако пограничники достойно отбили атаку, применяя антидроновые ружья.

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