Семь БПЛА разорвало на куски, один - "засел" на дереве, два - "приземлились".

На Запорожском направлении пограничники устроили "крушение" десяти российским дронам, которые массово летели на украинские позиции.

Как сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, оккупанты пытались атаковать позиции украинских защитников, применив массированный удар дронами, однако пограничники достойно отбили атаку, применяя антидроновые ружья.

В результате, семь беспилотных летательных аппаратов разорвало на куски, один - "засел" на дереве. Еще два беспилотника защитники ювелирно "посадили" вместе со смертоносным грузом "на борту".

Видео дня

"Пограничники эффективно используя современные виды вооружения, безжалостно уничтожают планы врага, спасая не только жизни побратимов, но и мирного населения!"- отмечают в управлении.

Потери российских оккупантов: последние новости

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабной войны российские войска уже потеряли около 393 290 военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские пограничники попали в "гнездо", в котором прятался российский захватчик с антидроновым ружьем. Его не спасло средство радиоэлектронной борьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: