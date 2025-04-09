Несмотря на дорогостоящую защиту границы, украинские бойцы смогли зайти на территорию РФ.

Украинские военные показали, как прорвали границу Белгородской области РФ. Известно, что на защиту этого участка противник потратил более 10 млрд рублей. Соответствующее видео обнародовали в Telegram-канале 225-го отдельного штурмового полка.

"После нашей операции на Курщине россияне "сделали выводы": усилили все границы, чтобы исключить повторный прорыв в другом месте. В Белгородской области потратили более 10 миллиардов рублей на "современные и надежные фортификации"... Что с лицом, россияне?", - говорится в сообщении полка.

Наступление ВСУ на Белгородскую область - что известно

Напомним, в марте 2025 года СМИ распространили сообщение о якобы прорыве украинских бойцов на территорию Белгородской области РФ.

Уже 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский впервые признал, что ВСУ воюют на Белгородщине. По его словам, украинские военные продолжают вести активные действия в приграничных районах на территории России. Глава государства подчеркнул, что главной целью этих операций является максимальная защита украинской территории.

В то же время бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что повторить финт, как на Курщине, россиянам в Белгородской области не удастся. Он подчеркнул, что нынешняя операция не имеет целью "дойти до Белгорода, взять его в оккупацию, включить в состав Украины".

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