Украинские военные показали, как прорвали границу Белгородской области РФ. Известно, что на защиту этого участка противник потратил более 10 млрд рублей. Соответствующее видео обнародовали в Telegram-канале 225-го отдельного штурмового полка.
"После нашей операции на Курщине россияне "сделали выводы": усилили все границы, чтобы исключить повторный прорыв в другом месте. В Белгородской области потратили более 10 миллиардов рублей на "современные и надежные фортификации"... Что с лицом, россияне?", - говорится в сообщении полка.
Наступление ВСУ на Белгородскую область - что известно
Напомним, в марте 2025 года СМИ распространили сообщение о якобы прорыве украинских бойцов на территорию Белгородской области РФ.
Уже 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский впервые признал, что ВСУ воюют на Белгородщине. По его словам, украинские военные продолжают вести активные действия в приграничных районах на территории России. Глава государства подчеркнул, что главной целью этих операций является максимальная защита украинской территории.
В то же время бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что повторить финт, как на Курщине, россиянам в Белгородской области не удастся. Он подчеркнул, что нынешняя операция не имеет целью "дойти до Белгорода, взять его в оккупацию, включить в состав Украины".