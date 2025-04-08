Операцией в Белгородской области РФ Украина пытается уменьшить давление россиян в Курской и Сумской областях, считает эксперт.

Выбить украинские силы из Белгородской области россиянам будет очень сложно из-за рельефа местности.

Об этом сказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV. Он отметил, что в Белгородской области россиянам не удастся повторить операцию "Труба", которую те реализовали на Курщине для возвращения части своих территорий.

"Рельеф там непростой. Российская Федерация отмечает, что там есть определенное количество различных водоемов, оросительные каналы. И они говорили еще в первые дни этой Белгородской операции: если украинцам удастся там закрепиться, выбить их будет очень сложно именно из-за рельефа местности, из-за этих водоемов. И в качестве одного из негативных аргументов россияне приводили, иронично говоря, – в той локации нет ни одной газовой трубы или нефтяной. То есть с отсылкой к той операции, которую верифицируют как "Операция "Труба", где якобы российский десант прошел 11 км. То есть здесь такой финт прокрутить уже у Российской Федерации точно не будет возможности", – прокомментировал Ступак.

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Он отметил, что Украина контролирует на сегодня ориентировочно 13 квадратных километров территории Белгородской области. При этом эксперт уточнил, что Украине не нужны чужие территории, поэтому операция не имеет целью "дойти до Белгорода, взять его в оккупацию, включить в состав Украины".

"Наша цель – разгрузить Курское направление, потому что давление там очень бешеное. Россияне продолжают давить. К сожалению, они присутствуют сейчас в Сумской области. Ориентировочно на 6 километров зашли на территорию области из Курской области", – сказал Ступак.

Поэтому, подчеркнул он, абсолютно правильной идеей было начать Белгородскую операцию для разгрузки ситуации на Курщине и Сумщине, чтобы заставить РФ перебрасывать часть своих сил.

"Из того, что сейчас можно говорить, что сейчас верифицируется, – что РФ все же начала перебрасывать часть своих подразделений. Это 155-я бригада морской пехоты с Курского направления в Белгородскую область для того, чтобы противодействовать украинскому продвижению. Там также находятся "ахматовцы", но о них мало что слышно", – констатировал Иван Ступак.

Белгородская операция

Информация о прорыве границы и вхождении ВСУ на территорию Белгородской области РФ впервые начала появляться в марте этого года. Официально военное руководство Украины информации об этом долго не предоставляло.

Однако 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что Силы обороны проводят операции на территории Белгородской области противника. По его словам, главной целью этой операции и событий на Курщине является максимальная защита украинской территории, в частности общин в Сумской и Харьковской областях.

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