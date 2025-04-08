Военный объяснил цель наступления Сил обороны в Белгородской области

Мусиенко подчеркнул, что о масштабной наступательной операции на Белгородщине речь не идет.

Операция Сил обороны Украины в Белгородской области продолжается. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил военнослужащий сил ТРО Александр Мусиенко.

"Цель ее заключается в том, чтобы не дать российским войскам сосредоточить свои подразделения и перевести их в наступательные боевые порядки. Понятно, что одним из направлений удара противника, после наступления в Курской области - может быть попытка атаковать Сумскую и Харьковскую области. Соответственно, активность врага начала фиксироваться в Белгородской области. Поэтому у командования были основания считать, что с этого направления возможны еще наступательные действия", - сказал Мусиенко.

Он добавил, что для того, чтобы не допустить масштабного наступления россиян на севере, Украина и проводит контрмеры. В частности они направлены на то, чтобы не дать врагу сосредотачивать у украинской границы свои группировки. Он также отметил, что кроме сухопутной операции, Украина также активно наносит удары по Белгородщине с воздуха.

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"Цель - поражение командных пунктов противника. Как раз для того, чтобы нарушить координацию и систему управления. Чтобы не дать российским подразделениям готовиться к более масштабным действиям в направлении Харьковщины и Сумщины. И это подкрепляется сухопутными операциями, которые проводятся мудро. Это не масштабная наступательная операция - они точечные и направлены на позиции российских войск, которые пытаются концентрироваться в районах Белгородской области", - добавил Мусиенко.

Ситуация в Белгородской области: что известно

Накануне Владимир Зеленский официально подтвердил операцию Сил обороны Украины в Белгородской области. Он отметил, что главной целью этих операций является максимальная защита украинской территории, в частности общин в Сумской и Харьковской областях.

"Важно, что благодаря храбрости и стойкости наших воинов на Курщине, благодаря всей Курской операции удалось уменьшить давление на других направлениях фронта, в частности в Донецкой области", - сказал президент.

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