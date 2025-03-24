Сейчас украинская сторона ничего не сообщает о ситуации на Белгородщине, как и раньше ничего не говорила о Курской операции.

Уничтожение четырех вертолетов в Белгородской области - это результат качественной работы украинской разведки, которой удалось найти российский аэродром подскока.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный эксперт Евгений Дикий. "В Белгородской области удалось выпасть такую точку и одним залпом HIMARS накрыть сразу четыре машины. Каждый такой вертолет стоит несколько десятков миллионов долларов. Там два Ка-50, каждый стоит по $50 млн. Итак, такая очень тщательная работа разведки, один залп HIMARS и минус около $150 млн", - сказал Дикий.

В то же время он предположил, что этот удар может быть связан с другими событиями в Белгородской области. Ранее ряд российских пабликов сообщали, что Силы обороны там начали наступательную операцию.

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"Мы очень мало об этом говорим и это хороший признак... Наши наибольшие успехи в Курской области были тогда, когда мы даже не подтверждали, что мы там есть. Сейчас мы ничего не сообщаем подробно о Белгородской области, а там кое-что происходит. И уничтожение этих четырех вертолетов ложится в общую картину того, что там что-то происходит", - добавил Дикий.

Ситуация в Белгородской области: что известно

Накануне ряд российских блогеров сообщили, что Силы обороны Украины начали наступление на границе с Белгородской областью. Также они сообщали о сложной ситуации для российских военных в этом районе.

По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, бои в Белгородской области действительно происходят. Но говорить, что речь идет именно о начале наступательной кампании, как это было на Курщине - пока рано.

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