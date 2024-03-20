Сообщают о погибшем и пострадавших.

В России заявили об очередной атаке Белгорода и Белгородской области утром 20 марта.

В Минобороны РФ традиционно отчитались о том, что это была лишь "попытка атаки" с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", и что ее отбили: "Дежурными средствами ПВО тринадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью".

Тем временем российские Telegram-каналы пишут, что в результате атаки в Белгороде есть погибший и пострадавшие, публикуя кадры, снятые очевидцами. Травмы разной степени тяжести несколько человек, в том числе 17-летняя девушка.

Также снаряды или их осколки повредили несколько домов и автомобилей.

Атака Белгорода 20 марта - видео

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