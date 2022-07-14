Карина Потемкина остается в Буче, как и хотела.

Беларусская волонтерка Карина Потемкина, которая помогала вытаскивать тела из-под завалов в Буче, остается в Украине.

Об этом сегодня сообщила журналистка, активистка и депутатка Ирпенского горсовета Михайлина Скорик-Шкаровская.

"Наша Карина Потемкина, волонтерка из Бучи, остается в Укриане. Получили четкий сигнал от Государственной миграционной службы Украины о том, что решение о ее высылке в лапы Лукашенка отменено. Ждем официальных документов", - говорится в сообщении.

По словам активистки, Карина Потемкина остается в Буче, как и хотела.

"Это действительно ценно, так как мы хорошо помним 2015 год, у беларусов, которые воевали за Украинский Донбасс, был только один выход - нелегально переходить границу с Польшей. Там их легализировали, но не поддерживали тут. Кажется, это меняется и очень радует", - отметила Скорик-Шкаровская.

Напомним, из Украины хотели выслать беларусскую волонтерку Карину Потемкину, которая лишь 30 июня получила "Благодарность" за волонтерскую работу в освобожденной от российских оккупантов Бучи.

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