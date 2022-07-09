Известно, что женщина попала под российскую оккупацию в Буче и начала волонтерить. 8 марта ей удалось выехать через Ирпень в Киев.

Из Украины высылают белорусскую волонтерку Карину Потемкину, которая лишь 30 июня получила "Благодарность" за волонтерскую работу в освобожденной от российских оккупантов Бучи.

На своей странице в Facebook 9 июля женщина сообщила, что должна покинуть Украину по предписанию Государственной миграционной службы, и опубликовала фото отметки в своем паспорте.

Согласно отметке, датированной 5 июля, конечный срок пребывания Потемкиной в Украине истекает в четверг, 14 июля.

В комментарии Настоящему времени Потемкина отметила, что до сих пор находилась на территории Украины без регистрации: она жила и работала в Буче. По словам женщины, она "легально находилась на территории Украины 180 дней", но документы на политическое убежище не подавала.

Женщина звонила в миграционную службу Украины, где ей сказали, что пока не принимают заявления о предоставлении убежища, потому что в стране военное положение, но пообещали перезвонить, "когда война закончится".

Впоследствии сотрудник миграционной службы забрал у Потемкиной паспорт и сказал, что ей будет выписан штраф за нарушение условий пребывания в Украине, но "минимальный, потому что она волонтер".

По данным Gwara Media, Потемкина - одна из тех, кому грозила тюрьма за несогласие с режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Известно, что женщина попала под российскую оккупацию в Буче и начала волонтерить. 8 марта ей удалось выехать через Ирпень в Киев. После деоккупации Бучи Потемкина вернулась в Бучу и продолжила волонтерскую деятельность.

Зверства россиян в Буче: что известно

После того, как вечером 2 апреля Генштаб ВСУ объявил об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов, начала появятся информация об их зверствах. Они убивали, пытали и насиловали людей.

Правоохранители обнаружили братские могилы с телами убитых мирных жителей.

В частности, по состоянию на начало мая было известно о более 400 жителей Бучи, которые были замучены и расстреляны оккупантами. В городе также повреждено более 1 тыс. 170 зданий.

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