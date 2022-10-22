Авиация противника в течение суток осуществляла учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве Беларуси, отметили в Генштабе армии Украины.

На Полесском и Волынском направлениях ситуация существенно не изменилась, Россия и Беларусь продолжают разворачивать совместную региональную группировку войск.

Между военными РФ и Беларуси "отмечаются неединичные случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к беларусам", говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, размещенной в Facebook.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается развертывание совместной региональной группировки войск Российской Федерации и республики Беларусь. В течение суток авиация противника осуществляла учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь", - отметили в Генштабе.

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Война России против Украины - важные новости

Власти Беларуси предоставили свою территорию РФ для осуществления широкомасштабного вторжения в Украину. С беларуской территории не раз была обстреляна наша земля.

Сначала псевдопрезидент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что его страна не воюет против украинского государства, но позже признал причастность к войне.

10 октября Лукашенко объявил о развертывании совместной группировки войск Беларуси и России. Позже в Беларусь прибыли российские мобилизованные.

Генштаб ВСУ считает, что есть угроза нового наступления на Украину из Беларуси. По мнению аналитиков из британской разведки и американского Института изучения войны (ISW), вероятность вторжения в Украину из Беларуси минимальная.

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