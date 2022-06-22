Министерство обороны Беларуси объявило о "мобилизационных учениях" с 22 июня по 1 июля в Гомельской области, граничащей с Украиной.
Об этом сообщило информагентство "Белта"
"Ежегодные учения, в прошлом году аналогичные были проведены с военными комиссариатами Могилевской области. Цель – проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по назначению", - говорится в сообщении.
Белорусские военные привлекут на сборы военнообязанных запаса. Комиссариаты хотят "отработать" вопросы оповещения и отправки граждан в воинские части.
В учениях планируется задействовать силы специальных операций Вооруженных сил Беларуси. Это делается для того, чтобы создать приближенную к реальности обстановку.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Генштаб ВСУ заявил, что Беларусь ведет разведку на границе с Украиной и оборудует инженерные позиции.