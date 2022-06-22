Цель этих учений проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по назначению.

Министерство обороны Беларуси объявило о "мобилизационных учениях" с 22 июня по 1 июля в Гомельской области, граничащей с Украиной.

Об этом сообщило информагентство "Белта"

"Ежегодные учения, в прошлом году аналогичные были проведены с военными комиссариатами Могилевской области. Цель – проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по назначению", - говорится в сообщении.

Белорусские военные привлекут на сборы военнообязанных запаса. Комиссариаты хотят "отработать" вопросы оповещения и отправки граждан в воинские части.

В учениях планируется задействовать силы специальных операций Вооруженных сил Беларуси. Это делается для того, чтобы создать приближенную к реальности обстановку.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Генштаб ВСУ заявил, что Беларусь ведет разведку на границе с Украиной и оборудует инженерные позиции.

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