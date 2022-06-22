Кроме того, россияне, вероятно, переместили на территорию Беларуси один ЗРПК "Панцирь".

Ночью 22 июня на территорию Беларуси привезли новую партию российских ракетных установок для ЗРК "С-300". Речь идет о по меньшей мере 16 ракетах.

Об этом сообщает Telegram-канал "Белорусский Гаюн".

Мониторинговая группа зафиксировала, что ночью до аэропорта Гомеля прилетели два Ил-76МД ПКС РФ, предположительно из Пскова: первый самолет (регистрационный номер RF-76650) прилетел в 3:30 22 июня; второй (RA-78845) приземлился в 5:30.

По данным канала, самолеты привезли в Беларуси не менее 16 ракет для ЗРК "С-300", а также, вероятно, один ЗРПК "Панцирь".

Тягачи (типа БАЗ-6402) к ракетным установкам прибыли в аэропорт Гомеля поздно вечером 21 июня. Во время их передвижения по ул. Советской в Гомеле целенаправленно гасили свет.

После разгрузки, в 6:25 и 8:00 самолеты полетели в Псков. А техника около 8:30 покинула аэропорт и двинулась в направлении Речицы.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Генштаб ВСУ заявил, что Беларусь ведет разведку на границе с Украиной и оборудует инженерные позиции.

Сегодня Министерство обороны Беларуси объявило о "мобилизационные учения" с 22 июня по 1 июля в Гомельской области, граничащей с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: