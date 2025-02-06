Информация о пострадавших не поступала.

Российские оккупационные войска нанесли удар по Киевскому району Харькова. Дрон попал по одному из крупнейших рынков Харькова.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, произошло возгорание торговых павильонов. В сети пишут, что речь идет о рынке "Барабашово".

Информацию об ударе также подтвердил начальник отдела областной прокуратуры Дмитрий Яциченко в комментарии Новости.LIVE. Он отметил, что РФ пыталась уничтожить этот рынок еще в 2022 году.

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По словам Яциченко, удар был нанесен около 23:30 5 февраля.

"Поврежден крупнейший рынок в городе Харькове, который не успел оправиться от обстрелов 2022 года. Повреждено много рядов. Сейчас сведения о пострадавших лицах отсутствуют", – рассказал он.

Обновлено 01:06: Россия во второй раз за ночь ударила по Харькову. По данным мэра города Игоря Терехова, новый удар пришелся по Холодногорскому району. Детали выясняются.

Атаки РФ по Украине

Вечером 5 февраля российская армия нанесла по Одесской области ракетный удар. Сообщалось, что погиб мужчина, еще один человек – в больнице.

В Одесской областной прокуратуре рассказали, что вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Южное. Погиб 39-летний местный житель. Кроме того, ранения получил 19-летний парень.

В ночь на 5 февраля Россия нанесла авиационный удар по Дружковке Донецкой области. В результате атаки был разрушен жилой дом. Российская армия убила двух человек.

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