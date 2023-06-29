В результате в плен взят один захватчик.

Украинская армия продолжает продвигаться на Бахмутском направлении. Командующий Восточной группировкой ВСУ Александр Сырский показал зачистку позиций оккупантов бойцами 2-го механизированного батальона 22 ОМБр.

Указывается, что в результате в плен взят один захватчик.

"Бахмутское направление. В результате удачных штурмовых действий военнослужащих 2 механизированного батальона 22 ОМБр были зачищены позиции противника и захвачено в плен оккупанта", - говорится в сообщении в Telegram-канале Сырского.

На кадрах видно, как военнослужащие ВСУ сперва палят по окопам россиян гранатами, продвигаясь в сторону противника. Вскоре группа захватчиков покидает позиции, но "двухсотятся". Выжить удалось россиянину, которого в тот же момент взяли в плен.

Контрнаступление ВСУ - ситуация на фронте

По состоянию на 28 июня Силы обороны Украины продолжали ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и бахмутском направлениях и имели успех под Бахмутом.

В частности, подтверждено получение контроля над Курдюмовской дамбой. Также ВСУ закрепляются в районах населенных пунктов Раздолевка, севернее Соледара, южнее Прасковеевки, Железнянского, Берховки, Клещиевки.

Вечером заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже четвертый день. Наши защитники ежедневно имеют продвижение по флангам.

Отдельно появилась подтвержденная независимыми аналитиками информация о продвижении украинского войска на левый берег Днепра в Херсонской области. Правда, эксперты еще выясняют все детали по этому поводу.

По итогам прошлой недели на фронте общие потери ВСУ убитыми оказались в 8 раз ниже, чем у российской оккупационной армии, отметила ранее заместитель министра обороны Анна Маляр.

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