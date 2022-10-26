Власти Австралии не называют точных дат отправки военных, ссылаясь на "оперативную безопасность".

Австралийские военные отправятся в Великобританию для обучения украинских сил, которые противостоят российскому вторжению.

Как сообщает АВС, контингент из 70 военнослужащих Австралийских сил обороны (ADF) присоединится к многонациональным учениям под эгидой Великобритании, известным как операция INTEFLEX.

Власти Австралии не называют точных дат отправки военных, ссылаясь на "оперативную безопасность", но ожидает, что они прибудут в Великобританию в январе.

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"Наши солдаты станут частью большой программы обучения в Великобритании, чтобы помочь подготовить своих украинских товарищей к борьбе с необоснованной и незаконной агрессией России", - прокомментировал решение австралийский министр обороны Ричард Марлес.

Кроме того, Австралия отправит в Украину дополнительные 30 бронемашин Bushmaster. "С момента своего прибытия Bushmasters широко использовались Вооруженными силами Украины, и президент Украины, министр обороны и посол запросили еще больше", - отметил Марлес.

Помощь Австралии Украине

Недавно власти Австралии выделили более 200 млн долларов на дополнительную помощь Украине, в том числе 185,6 млн долларов на оборону из существующих ресурсов.

Общая финансовая поддержка Австралии в настоящее время превышает 655 млн долларов, включая 475 млен долларов военной помощи.

30 дополнительных Bushmaster доведут общее количество этих машин, отправленных в Украину, до 90. Также Австралия предоставила шесть буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы, 28 бронетранспортеров M113, а также противотанковое и другое вооружение.

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