Аналитик объяснил, в каком случае россияне могут начать наступать на Харьков.

РФ сейчас не осуществляет наступательные действия на Харьков или другие города Украины, поскольку ей не хватает оккупантов.

Если российские власти проведут мобилизацию, то наступление на Харьков 2024 будет возможно через несколько месяцев, поскольку противнику нужно будет подготовить захватчиков, рассказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире канала "Киев24".

"Россиян сейчас сдерживает только нехватка личного состава. В связи с "перевыборами" Путина все ожидают, что сейчас будет либо скрытая, либо открытая мобилизация. И тогда можно будет говорить о каких-то оперативных направлениях, о наступлении на Харьков или какие-то другие украинские города", - заявил аналитик.

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По его словам, если мобилизация в России все же состоится, то "нужно будет не менее двух месяцев для того, чтобы подготовить этих военных".

"Не будет такого, что прямо с поезда их будут бросать в бой. Нужно будет какое-то боевое слаживание. И вообще все российские планы, которые известны, они где-то рассчитаны на июль-август этого года. Не раньше. У них есть какие-то резервы, но для наступления на такой город, как Харьков, - этого явно недостаточно", - подчеркнул Жирохов.

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В конце марта руководитель Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова генерал Сергей Мельник говорил, что от российской стороны можно ожидать чего угодно, но нынешние разговоры о якобы "наступательных действиях" россиян на областной центр являются фейком.

Позже заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины - майор Максим Жорин, сказал, что наступление России в этом году, в частности, возможно на границе. Офицер уверен, что враг в текущем году способен накопить достаточно техники и живой силы, чтобы попытаться открыть хотя бы еще одно наступательное направление.

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