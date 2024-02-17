На кадрах видно попадание вражеского дрона по бронетранспортеру бригады.

Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) показала видео, как бойцы передвигались в Авдеевке под вражескими обстрелами.

"В условиях интенсивных боев почти каждое движение и ротацию наших сил в Авдеевке сопровождали российские беспилотники и артиллерия", - отметили в бригаде.

На кадрах видно попадание вражеского дрона по бронетранспортеру бригады. Несмотря на это, бойцы продолжили отстреливаться от дронов на ходу.

Вывод ВСУ из Авдеевки

Напомним, в ГУР Минобороны Украины заявили, что в течение недели принимали участие в обороне последней дороги из Авдеевки:

"В рамках приказа о скоординированном уходе основных сил, спецназназовцы ГУР МО Украины совместно с воинами ССО, 3-й отдельной штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового батальона, 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ обеспечивали эвакуационный коридор", - отметили в ведомстве.

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