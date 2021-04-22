Правоохранители демонстрируют высокий уровень подготовки, отметил он.

Готовность сил МВД в зоне ООС кардинально отличается от той, которая была в 2014 году.

Читайте такжеВ ОП говорят, что Россия переброской войск разрушила миф собственной пропагандыОб этом заявил Министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщают в МВД Украины.

Он проверил силы МВД в зоне ООС в Мариуполе и отметил, что готовность отличается и с точки зрения оснащения, и с точки зрения боевого опыта, и с точки зрения ментальной готовности.

«Национальная гвардия, полиция, пограничники и даже спасатели, которые в значительной степени готовы к ликвидации последствий в зонах конфликта, демонстрируют высокий уровень подготовки. И хочу, чтобы агрессор понял, нападение на Украину – не будет легкой прогулкой, это будут огромные потери для того, кто решит зайти на нашу землю без нашего согласия», - отметил Аваков.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений через стягивание своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Людмила Жерновская