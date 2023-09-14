Украинской ПВО этой ночью удалось сбить три четверти дронов-камикадзе, выпущенных врагом.

В течение минувшей ночи враг запустил для ударов по украинской территории дроны-камикадзе типа "Shahed-136/131", силам украинской ПВО удалось уничтожить большинство из них. Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что дроны запускали несколькими группами в промежутке с 21.00 до 02.30 часов. Атаковали дроны с трех направлений - мыса Чауда в Крыму, из Ейска (восточное побережье Азовского моря) и из Курска. Они направлялись в сторону Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

"По результатам боевой работы этой ночью противовоздушной обороной уничтожено 17 из 22 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131", - отметили в Воздушных силах.

Видео дня

Война в воздухе - последние новости

Как писал УНИАН, утром в оккупированной Евпатории раздались взрывы. Местные жители сообщают о налете беспилотников, один из которых предположительно попал в установку ПВО. Оккупационные власти заявили о сбитии 11 беспилотников.

Между тем не прекращаются налеты российских дронов на подконтрольную Украине территорию, что и произошло прошлой ночью. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что россияне будут изготавливать собственные "Шахеды" и даже собираются модифицировать их, сделав эти дроны менее заметными в авиапространстве.

Вас также могут заинтересовать новости: