Российские оккупационные войска в очередной раз атакуют Украину ударными дронами. Были зафиксированы пуски ориентировочно шести групп "Шахедов". Во время вражеской атаки в Днепре слышали взрывы.
О пусках дронов сообщили Воздушные силы ВСУ. Оккупанты запускали беспилотники из Приморско-Ахтарска (Кубань, РФ) и Чауды (оккупированный Крым).
"Двигаются курсом на Одесскую область (направление может меняться)", – подчеркнули военные.
По состоянию на 23:46 угроза применения ударных БпЛА существовала для Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей.
Обновлено 23:52: "Шахеды" двигаются в направлении Кривого Рога, сообщили в ВС ВСУ.
Обновлено 00:28: Воздушные силы предупреждают об угрозе применения ударных БПЛА в Запорожской области.
По состоянию на этот момент карта тревог выглядит так:
Обновлено 00:34: Тревога объявлена на Харьковщине. Там, по данным Воздушных сил, угроза применения врагом баллистического вооружения.
Обновлено 00:47: Корреспондент УНИАН сообщает о звуках взрывов в Днепре.
Обновлено 01:53: Воздушные силы сообщили об отбое угрозы по БпЛА для Херсонской и Николаевской областей.
Обновлено 02:27: Отбой угрозы по областям.
Атаки дронов по Украине
В ночь на 13 сентября российские оккупационные войска в очередной раз атаковали украинские города дронами-камикадзе. Под основным ударом оказался юг Украины.
Россияне запустили 44 ударных дрона. 32 из них уничтожила украинская ПВО. В результате вражеской атаки пострадали гражданские.
Всего за время полномасштабной войны против Украины россияне запустили по нашей стране более 2 тысяч "Шахедов". Первый такой дрон украинские защитники сбили ровно год назад – 13 сентября 2022 года.