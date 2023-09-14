Пуски вражеских БпЛА осуществлялись с территории России и оккупированного Крыма.

Российские оккупационные войска в очередной раз атакуют Украину ударными дронами. Были зафиксированы пуски ориентировочно шести групп "Шахедов". Во время вражеской атаки в Днепре слышали взрывы.

О пусках дронов сообщили Воздушные силы ВСУ. Оккупанты запускали беспилотники из Приморско-Ахтарска (Кубань, РФ) и Чауды (оккупированный Крым).

"Двигаются курсом на Одесскую область (направление может меняться)", – подчеркнули военные.

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По состоянию на 23:46 угроза применения ударных БпЛА существовала для Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Обновлено 23:52: "Шахеды" двигаются в направлении Кривого Рога, сообщили в ВС ВСУ.

Обновлено 00:28: Воздушные силы предупреждают об угрозе применения ударных БПЛА в Запорожской области.

По состоянию на этот момент карта тревог выглядит так:

Обновлено 00:34: Тревога объявлена на Харьковщине. Там, по данным Воздушных сил, угроза применения врагом баллистического вооружения.

Обновлено 00:47: Корреспондент УНИАН сообщает о звуках взрывов в Днепре.

Обновлено 01:53: Воздушные силы сообщили об отбое угрозы по БпЛА для Херсонской и Николаевской областей.

Обновлено 02:27: Отбой угрозы по областям.

Атаки дронов по Украине

В ночь на 13 сентября российские оккупационные войска в очередной раз атаковали украинские города дронами-камикадзе. Под основным ударом оказался юг Украины.

Россияне запустили 44 ударных дрона. 32 из них уничтожила украинская ПВО. В результате вражеской атаки пострадали гражданские.

Всего за время полномасштабной войны против Украины россияне запустили по нашей стране более 2 тысяч "Шахедов". Первый такой дрон украинские защитники сбили ровно год назад – 13 сентября 2022 года.

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