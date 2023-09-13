Российские оккупанты хотят модернизировать дроны-камикадзе, но больше ракет пока делать не стали.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, чего можно ожидать от собственного производства Россией "Шахедов" и ракет.

Отвечая на вопрос о том, что россияне будут производить собственные "Шахеды" и даже собираются модифицировать их, сделав эти дроны менее заметными в авиапространстве, Игнат отметил, что воздушные силы готовятся к этому.

"Россияне будут делать все для того, чтобы сделать более эффективными все типы вооружения, в том числе и те же самые "Шахеды". Война не стоит на месте, технологии не стоят на месте. В условиях войны можно проверять то или иное вооружение и дорабатывать его, делая незначительные модернизации", - сказал спикер в эфире телемарафона,

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Так, добавил он, что это касается и "Шахедов", если россияне видят, что там возможно что-то "докрутить" и сделать их более незаметными.

"То есть изготавливать корпус из каких-то композитных материалов, который уменьшит его радиолокационную заметность, то они будут это делать. Если есть возможность уменьшить звук двигателя, который издает этот дрон-камикадзе, они будут тоже это делать", - отметил Игнат.

По его словам, хоть модерназация и позволяет улучшить тактико-технические характеристики, но "дрон останется дроном", и надо иметь средства, чтобы его уничтожать.

"То, что отметил работу сегодня именно мобильных огневых групп командующий Воздушных сил Николай Олещук, - это то, что нам сегодня крайне нужно, чтобы защитить многие регионы Украины от нашествия "Шахедов", - подчеркнул спикер и добавил, что авиация также имеет неплохой показатель в сбитии "Шахедов".

Игнат также подчеркнул, что дронов-камикадзе вряд ли станет меньше, ведь "Россия хоть и рассказывает о своем производстве, Иран будет таки им помогать и рейсы из Тегерана стабильно происходят".

Кроме того, на вопрос о том, что Россия сейчас вроде бы производит даже больше ракет, чем до 2022 года, представитель ВС ВСУ отметил: "Я бы не сказал, что больше. Речь идет о стабильном производстве ракет".

"Мы видели отчеты Главного управления разведки, которые нам сообщали о около 100 ракет в месяц. Это примерно то количество, которое они используют ... раньше, когда у них не было санкций, когда у них был прямой доступ к любым комплектующим, они могли их делать значительно больше. Сейчас все же, как ни крути, санкции есть и они работают. Только не так, как нам бы этого хотелось", - сказал Игнат.

Он добавил, что сегодня, если россияне имеют высокоточных дальнобойных ракет менее 600, как было заявлено, то "нельзя сказать, что они их изготавливают больше".

"Это тот минимальный запас, здесь даже не НЗ, это меньше, чем НЗ... поэтому надо понимать, что все же дроны легче, дешевле изготавливать. И возможно, они будут делать именно это", - сказал спикер и отметил, что все же не исключено, что россияне будут наращивать и производство ракет.

Россия будет изготавливать собственные "Шахеды" - что известно

Издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов Америки, Европы и Украины отметило, что Россия смогла преодолеть санкции и экспортный контроль, чтобы увеличить производство ракет за пределы довоенного уровня.

Отмечается, что в результате применения санкций, по оценкам американских чиновников, Россия вынуждена была резко замедлить производство ракет и другого оружия в начале полномасштабной войны в феврале 2022 года минимум на шесть месяцев, но к концу 2022 года военно-промышленное производство Москвы снова начало набирать обороты.

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