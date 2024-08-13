Боец оценил, отразилась ли операция ВСУ в Курской области на боевых действиях на Торецком направлении.

Возле города Торецк Донецкой области бои идут в пределах городской застройки населенных пунктов Северное и Железное, рассказал исполняющий обязанности пресс-офицера 32 отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Бордиян в эфире "Радио Свобода".

По его словам, ситуация на подступах к Торецку тяжелая, в сам город иногда попадают диверсионно-разведывательные группы. Кроме того, как добавил пресс-офицер, за прошлую неделю увеличилось количество сдавшихся в плен российских военных.

"Обстрелы с помощью артиллерии и сбросы с дронов - тенденция примерно сохраняется. По поводу штурмов - да, немного интенсивность упала, это не очень высокая дельта… Они пытаются компенсировать этот недостаток именно обстрелами КАБами", - сказал Бордиян, оценивая, что отразилась ли операция ВСУ в Курской области РФ на боевых действиях на Торецком направлении. Видео дня

Бои за Торецк - актуальные новости

Напомним, как писал УНИАН, согласно данным аналитиков DeepState, российским оккупантам удалось продвинуться на Торецком направлении возле Пантелеймоновки, в Северном, Нью-Йорке и его окрестностях.

Генштаб сообщал, что при поддержке авиации армия РФ пытается пробивать оборону ВСУ на Торецком направлении, вблизи населенных пунктов Железное, Дружба и Нью-Йорк.

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