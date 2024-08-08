Оккупанты не отказались от своей главной задачи - полной оккупации Донецкой области.

Российские оккупанты пытаются выполнить две цели на Торецком направлении, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Сергей Грабский.

"Торецкое направление состоит из воображаемого треугольника - Часов Яр, Торецк и Очеретино. Здесь отчаянная попытка противника продвинуться в направлении Константиновки. То есть завершить оккупацию Торецка, как последней части Донецкой англомерации, которая находится под контролем Украины. И они пытаются эту задачу выполнить, не считаясь с потерями", - сказал Грабский.

Он добавил, что второй задачей оккупантов на Торецком направлении является продвижение в сторону Покровска, поскольку город является стратегически важным как для Украины, так и для РФ.

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"Он является воротами в Днепропетровскую область. А дальше, давайте не будем забывать, Павлоград. Это один из наших важнейших центров военной промышленности, в частности по производству взрывчатки. Поэтому противник так отчаянно пытается продвинуться, выполняя свою основную задачу - полностью оккупировать Донецкую область. И постепенно он решает промежуточные задачи. В частности, сейчас это оккупация Торецка", - пояснил Грабский.

Эксперт отметил, что это сейчас основная задача врага. Поскольку на других направлениях оккупанты пока не способны создать столь количественное преимущество в личном составе, как в Торецке. Где, по словам эксперта, сейчас враг собрал там около 40 тысяч военных, против 12-15 тысяч украинских защитников. Эксперт также объяснил, могут ли остановить продвижение врага крупные города, на которые оккупанты должны потратить больше времени.

"Противник умеет воевать и для него городские бои стали козырной картой, которую он использует. Ведь он не считается с потерями и там он давит массой. Вспомним, как было в Бахмуте, когда не имело значения, насколько подготовленным был боец. Ведь если против него идет 10-20 человек - удержать позицию очень трудно. Так и здесь противник пытается нас втянуть в городские бои, поскольку понимает, что именно в них мы можем нести наибольшие потери", - сказал Грабский.

Российско-украинская война: другие важные новости

По данным аналитиков из Института изучения войны, украинские силы продвинулись на 10 км вглубь Курской области РФ в рамках операции на российской территории. В частности, они назвали этот прорыв "значимым" и отметили, что он подчеркивает возможности Сил обороны наступать.

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