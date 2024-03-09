Он отметил, что на том участке фронта Силы обороны заняли выгодные позиции.

Российские захватчики не оставляют попыток захватить украинские позиции в селе Работино Запорожской области уже более полугода, но успеха враг не имеет. Об этом рассказал военный эксперт, офицер резерва Воздушных сил ВСУ Андрей Крамаров.

"Они этот выступ пытаются срезать давно. Работинский выступ – это фактически наш условный успех за лето, когда нам удалось на Запорожском направлении вклиниться между первой и второй линией обороны врага. И вот в этом месте у нас, скажем так, надлом. То есть мы как раз находимся между фортификационными укреплениями. И это, конечно, создает определенный дискомфорт для оккупантов", – отметил он в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Крамарова, когда у украинских защитников будет достаточно средств, они будут продвигаться дальше на этом направлении. И враг это понимает, но возможностей для того, чтобы предотвратить это движение у оккупантов нет.

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"И поэтому перед ними стоит задача уже более шести месяцев - выбить нас с Работинского выступления", – пояснил он.

Офицер резерва подчеркнул, что на том участке фронта Силы обороны заняли выгодные позиции.

"И все это – достаточно малыми силами. Буквально 10 человек могут удерживать более роты врага. Мы им там эффективно наносим поражение бронетехники, артиллерии", – рассказал Крамаров.

Он добавил, что наступательные действия противника на том направлении не столь интенсивны, как в районе Часового Яра или Авдеевки. По его словам, враг атакует с интервалами в четыре-пять дней.

"Они не такие интенсивные, как на других направлениях, однако оккупанты постоянно пытаются нас выбить. У них ничего не получается, они отходят и через несколько дней снова пытаются", – резюмировал он.

Война в Украине: ситуация на фронте

В течение суток, 9 марта, на передовой произошло 58 боевых столкновений с противником, сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что враг атаковал на Бахмутском, Новопавловском, Авдеевском и других направлениях фронта. В частности, на Ореховском направлении оккупанты 6 раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Работино и западнее Вербового Запорожской области.

В то же время бойцы ВСУ говорят, что из-за задержки оружия им становится все сложнее сдерживать россиян на фронте. Воины прямо говорят, что у россиян больше всего: и танков, и самолетов, и живой силы.

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