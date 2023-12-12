В Воздушных силах отметили, что россияне запускали ударные беспилотники из Крыма.

В ночь на 12 декабря российские оккупанты снова атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed"из оккупированного Крыма, на этот раз из района Балаклавы.

Как сообщает Командование Воздушных сил, всего зафиксированы пуски 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131", девять из которых были уничтожены в разных областях Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны.

Кроме того, вечером 11 декабря, зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Запорожской и Днепропетровской областях.

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Россия атакует Украину

Как сообщал УНИАН, вечером в понедельник, 11 декабря, Украину атаковали несколько групп российских ударных дронов.

В 18:43 военные сообщили о БПЛА "Shahed" на Николаевщине, который движется в западном направлении. Затем были зафиксированы пуски нескольких групп таких дронов из оккупированного Крыма. Направление их движения - Одесская область.

В 19:46 Воздушные силы предупредили об очередной группе беспилотников из Херсонщины в направлении Николаевщины. Позже жителей Кировоградщины также предупредили об опасности дронов.

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