Россияне смогли повысить эффективность пребывания в воздушном пространстве как ракет, так и дронов

В ночь на 29 марта российские оккупанты нанесли четвертый за месяц комбинированный ракетный удар с целью уничтожения энергетической инфраструктуры Украины. Военный эксперт Александр Коваленко рассказал о ее отличительных моментах и объяснил, какие выводы можно сделать.

Так, отмечает Коваленко, в ходе налета 29 марта был зафиксирован самый продолжительный пролет крылатой ракеты Х-101/555, превышающий 2100 км, что стало возможным благодаря постоянному ее маневрированию.

"А этот своеобразный рекорд и маневрирование ракеты стали возможными из-за отсутствия по траектории полета соответствующих средств перехвата", - подчеркивает он.

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Кроме того, налет дронов-камикадзе Shahed-136 тоже стал одним из наиболее продолжительных. Взлет первых "шахедов" произошел около 20:30 28 марта, а последний дрон-камикадзе был ликвидирован в Львовской области около 5:00 29 марта. То есть налет суммарно продолжался 8,5 часов.

Кроме того, отмечает эксперт, особенностью сегодняшнего налета стала информация о вхождении в воздушное пространство Молдовы в районе села Наславча двух ракет Х-101/555.

"Таким образом, в течение марта это второй верифицированный случай вхождения российских ракет в чужое ВП при совершении маневров, что становится уже системным явлением. С другой стороны, российские ракеты регулярно пересекают воздушное пространство Молдовы, на что Кишинев никак не может отреагировать, хотя бы по той причине, что необходимого для перехвата данных типов ракет ПВО у них попросту нет", - пишет эксперт.

Как отмечает Коваленко, россияне смогли повысить эффективность пребывания в воздушном пространстве как ракет, так и дронов, и это является следствием нехватки средств перехвата по регионам. С другой стороны, повышение эффективности нанесения ударов дозвуковой компонентой средств поражения отсутствует.

"Оккупанты продолжают совершенствовать траектории и маршруты полетов, стараясь совершать их над наименее защищенными средствами ПВО регионами, что может говорить о получении ими соответствующей разведывательной информации – как благодаря средствам разведки, так и от агентурных сетей внутри Украины", - считает эксперт.

Атака России 29 марта

В ночь на 29 марта российские оккупационные войска нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины. Враг применил 99 средств воздушного нападения: 60 БПЛА типа "Shahed-136/131" 3 ракеты Х-47М2 "Кинжал", 2 ракеты "Искандер-М", 9 ракет Х-59, 4 крылатые ракеты "Искандер-К", 21 крылатую ракету Х-101/Х-555 .

Наши героические защитники уничтожили 84 воздушные цели: 58 дронов, 17 ракет Х-101/Х-555, 5 - Х-59 и 4 "Искандера".

В результате атаки получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. Сейчас на Днепропетровщине применены аварийные отключения, на Харьковщине - графики почасовых отключений.

Захватчики били по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях.

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