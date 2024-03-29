Но в области есть ракетные попадания по объекту энергоинфраструктуры.

Практически всю ночь российские оккупанты терроризировали Черкасскую область с воздуха. Часть атак защитники отбили.

Об этом сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец. "Начну с самого главного: люди не пострадали", - сразу отметил он. По предварительной информации, силы ПВО сбили шесть вражеских "шахедов" над областью. "Из-за падения обломков подверглось разрушениям нежилое помещение, также повыбивало окна в частном домохозяйстве", - уточнил чиновник.

Кроме того, наши защитники сбили крылатую ракету в районе Умани, но обошлось без последствий.

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"Впрочем, есть и ракетные попадания по объекту энергоинфраструктуры. Все службы на местах. Работы по ликвидации последствий продолжаются", - отметил Табурец.

Кроме того, как сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, область пережила одну из самых длинных воздушных тревог и вражеских массированных атак. "Над Кировоградщиной сбиты 4 шахеда. Все живы. Спасибо нашим славным Вооруженным силам Украины за то, что мы живы!", - написал он.

Ночная комбинированная атака по Украине

В ночь на 29 марта российские оккупационные войска нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины.

Как сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, к отражению атаки привлекли зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Враг применил 99 средств воздушного нападения.

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