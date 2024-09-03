По словам Джона Кирби, РФ пытается наказать украинцев "за собственное вторжение в эту страну".

США продолжат сосредотачиваться на укреплении противовоздушной обороны Украины и обещают больше помощи "в ближайшие недели". Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, информирует Голос Америки.

В частности, он выразил соболезнования украинцам после очередного массированного российского удара по Полтаве.

"Это еще одно ужасное напоминание о масштабах жестокости Путина в отношении народа Украины, способом, когда он пытается наказать их за собственное вторжение в эту страну, атакуя критически важную инфраструктуру и пытаясь усложнить им жизнь и получение средств к существованию", - отметил Кирби. Видео дня

Атака РФ по Полтаве 3 сентября - последние новости

В результате атаки РФ по Полтаве во вторник, 3 сентября, погибли 50 человек, количество пострадавших возросло до 271, спасатели будут работать и ночью. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на месте удара работает более 50 единиц техники, привлечено около 220 спасателей, а также кинологические расчеты.

Каждые 15-20 минут объявляется режим тишины, чтобы спасатели могли услышать людей. Проводится демонтаж аварийных конструкций.

Вас также могут заинтересовать новости: