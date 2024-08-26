В Соединенных Штатах Америки отреагировали на призыв президента Украины Владимира Зеленского снять ограничения на применение американского оружия.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал "отнюдь не новым" заявление украинского президента, которое он сделал после массированного обстрела РФ. Его цитирует в микроблоге X журналист Алекс Рауфоглу.

"Президент сообщил нам о своем беспокойстве в частном порядке, и он, безусловно, сообщил о своем беспокойстве всем публично. И мы понимаем, почему он это делает: его страна подверглась нападению", - добавил Кирби. Видео дня

По его словам, Вашингтон продолжит частный диалог с Киевом. Также Кирби сказал, что американская политика в отношении предоставленных украинской армии вооружений не претерпевала никаких изменений.

Массированный обстрел Украины

Как сообщал УНИАН, ночью российские войска осуществили комбинированную атаку, в которой задействовали 127 ракет различных типов и 109 беспилотных летательных аппаратов.

Согласно последним данным, российский обстрел привел к гибели 7 человек, еще 47 украинцев получили ранения. Также известно о разрушениях и повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, которые уже привели к аварийным отключениям.

В своем обращении Зеленский заявил, что Путин "может делать только то, что мир ему позволяет". Президент добавил, что Украина не должна иметь ограничений в дальнобойности, когда российские террористы их не имеют.

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