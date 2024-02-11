В результате боевой работы уничтожено 40 "шахедов".

В ночь на 11 февраля российские оккупационные войска атаковали Украину, запустив 45 ударных дронов типа "Shahed-136/131 из Балаклавы и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

"К отражению воздушного нападения привлекли подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы. В результате боевой работы уничтожено 40 "шахедов" противника в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В КМВА рассказали, что на Киев дроны заходили с западного направления. Воздушная тревога длилась почти два часа. Силы ПВО поразили все БПЛА еще на подступах к столице.

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По предварительным данным, в Киеве обошлось без жертв и разрушений.

Война в Украине - последние новости

Как предупреждают в ISW, перебои с оборонной помощью от Запада могут уже в марте повлечь дефицит боекомплектов для систем противовоздушной обороны, состоящих на вооружении Украины.

Эффективность украинской ПВО уже снизилась - за последние 10 недель доля уничтоженных "Шахедов" упала на 33%. В декабре эффективность работы ПВО по беспилотникам составляла около 90% и более, но в январе и за последние две недели - упала до около 60%.

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