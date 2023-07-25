Владислав Селезнев отметил, что то, что взрывы пришлись на наиболее охраняемый район Москвы, – это очевидно.

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что главная миссия, возложенная на украинскую армию в рамках наступления, – это уничтожение вражеского военного потенциала, складов с боеприпасами, бронетехники, вооружений, логистических центров, маршрутов, а также командных пунктов, пунктов управления и связи и центров принятия решений.

"История с Москвой - это как раз о центре принятия решений и об объектах, которые отвечают, в частности, за планирование и организацию определенных боевых операций. Ведь прилет одного из дронов произошел неподалеку от здания Министерства обороны РФ. Там расположен главный ситуационный центр Вооруженных сил РФ, а также специфические подразделения киберзащиты Главного управления Генштаба", - сказал он интервью OBOZREVATEL.

Селезнев отметил, что то, что взрывы пришлись на наиболее охраняемый район Москвы, – это очевидно.

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"А значит, у россиян ПВО дырявая, ее можно и нужно продавливать, совершая массированные атаки на важные военные объекты", - сказал он.

Эскперт призвал относиться очень серьезно к любой воздушной тревоге.

"Из них произойдет нанести какой-то пакостный удар по жилым кварталам в Киеве. Такого исключать нельзя. Они подлые и совсем не учитывают потери среди мирного населения, граждан Украины", - добавил аналитик.

Атака дронов на Москву 24 июля - детали

Утром 24 июля Москву атаковали неизвестные беспилотные летательные аппараты. Жители многих районов города сообщили о взрывах. Министерство обороны России обвинило Украину в попытке осуществить удар" по объектам на территории Москвы " с помощью двух беспилотников.

В ходе атаки беспилотников в Москве целями были Кремль, Минобороны РФ и узел связи Главного Командования Военно-морского флота.

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